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Кобец Николай Максимович
Кобец Николай Максимович
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Место рождения
Кронштадт
, Кронштадтское военное губернаторство
Дата рождения
08.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Кобец Максим Владимирович
1982 г.р.
Мать
Кобец (Лукьяненко) Екатерина Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004
Отец:
Кобец Максим Владимирович
Мать:
Кобец Екатерина Владимировна
Кронштадт
, Кронштадтское военное губернаторство
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