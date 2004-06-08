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Кобец Николай Максимович

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

08.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004

Отец: Кобец Максим Владимирович

Мать: Кобец Екатерина Владимировна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
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