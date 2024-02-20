Юнонина (Улькина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнонина (Улькина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнонин Юрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнонин Юрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнонин Юрий Федорович

Смерть
Неизвестно

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