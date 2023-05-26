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Моисеенко Гаврил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко Михаил Васильевич

Мать: Моисеенко Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Анисья Ксенья Максимовна

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: (Моисеенко) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Моисеенко Анисья Ксенья Максимовна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Моисеенко Кузьма Гаврилович

Мать ребёнка: Моисеенко Анисья Ксенья Максимовна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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