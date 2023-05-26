Моисеенко Гаврил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: (Моисеенко) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Моисеенко Анисья Ксенья Максимовна
Рождение ребёнка
01.07.1909
Сын: Моисеенко Кузьма Гаврилович
Мать ребёнка: Моисеенко Анисья Ксенья Максимовна
Смерть
Неизвестно