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Павел Васильев

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Ирина Никифорова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПАСЫНОК ФЁДОРА ИВАНОВА И ПАРАСКЕВЫ АЛЕКСЕЕВОЙ ИВ-1774 и ранее Павла и его семьи нет ИВ-1775 Павел 17 ИВ-1776 Павел 19 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Павел 22 ИВ-1781-1785 Павла нет ИВ-1786 такой ведомости ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иосиф Павлов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Сын их Осип 2 ИВ-1788 Сын их Осип 3 ИВ-1789 Сын их Осип 4 ИВ-1790 Сын их Осип 5 ИВ-1791 Сын их Осип ИВ-1792 Сын их Осип ИВ-1793 Сын их Осип ИВ-1794 Сын их Осип ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1786

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787-1790 Михаила нет РС-1795 5 ревизия, страница 542 (МИХАЙЛОВО) Михаило 9
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Параскева Алексеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1795 5 ревизия, страница 542 (МИХАЙЛОВО) Дочь Парасковья 3
Смерть
Неизвестно

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