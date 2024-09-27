Павел Васильев
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Ирина Никифорова
ПАСЫНОК ФЁДОРА ИВАНОВА И ПАРАСКЕВЫ АЛЕКСЕЕВОЙ ИВ-1774 и ранее Павла и его семьи нет ИВ-1775 Павел 17 ИВ-1776 Павел 19 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Павел 22 ИВ-1781-1785 Павла нет ИВ-1786 такой ведомости ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иосиф Павлов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Сын их Осип 2 ИВ-1788 Сын их Осип 3 ИВ-1789 Сын их Осип 4 ИВ-1790 Сын их Осип 5 ИВ-1791 Сын их Осип ИВ-1792 Сын их Осип ИВ-1793 Сын их Осип ИВ-1794 Сын их Осип ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787-1790 Михаила нет РС-1795 5 ревизия, страница 542 (МИХАЙЛОВО) Михаило 9
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Параскева Алексеева
РС-1795 5 ревизия, страница 542 (МИХАЙЛОВО) Дочь Парасковья 3
Смерть
Неизвестно