Шихова (Сунцова) Екатерина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Устина Демидовна
Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Демид Осипович
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763