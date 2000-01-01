Шихова (Сунцова) Екатерина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Сунцова) Екатерина Кирилова

Шихова (Сунцова) Екатерина Кирилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Филипп Деомидович

Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Пётр Деомидович

Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Устина Демидовна

Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Пётр Деомидович

Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шихов Ларион Деомидович

Отец ребёнка: Шихов Демид Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Демид Осипович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close