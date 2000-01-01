Осипова Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Яков Гаврилович
Каштак
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Яков Гаврилович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно