Осипова Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Василиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Гаврилович

Каштак
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Гаврилович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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