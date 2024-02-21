(Ефимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Захар Дорофеевич

Мать: (Суханова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

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