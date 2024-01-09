Гончар (Hanchar) Леонид Тимофеевич
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Дата рождения20.04.1952
Дата смерти04.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Образование
С 1969 по 1974
Витебская академия ветеринарной медицины
высшее
Рождение ребёнка
15.07.1985
Мать ребёнка: Гончар (hanchar) Алла Витальевна
г. Столин, Брестская область, РБ
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринарный врач
Смерть
04.06.1987
Причина смерти: Несчастный случай