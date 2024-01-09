Гончар (Hanchar) Леонид Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Hanchar) Леонид Тимофеевич

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Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж

Дата рождения

20.04.1952

Дата смерти

04.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952

Отец: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Мать: Гончар Мария Семёновна

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Образование
С 1969 по 1974
Витебская академия ветеринарной медицины
высшее
Рождение ребёнка
15.07.1985

Сын: Гончар (hanchar) Николай

Мать ребёнка: Гончар (hanchar) Алла Витальевна

г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
ветеринарный врач
Смерть
04.06.1987
Причина смерти: Несчастный случай
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