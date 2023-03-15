Терентьева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Терентьев Фёдор

Мать: Терентьева Нина

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