Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Прасковья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яков
Мать ребёнка: Павлова Прасковья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Павлова Прасковья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Павлова Прасковья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Павлова Прасковья
Смерть
Неизвестно