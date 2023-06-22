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Лаврентий

Место рождения

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

1845 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Прокофий

Мать: Акулина

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Прасковья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Яков

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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