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Садовский Виктор Иванович

Место рождения

Красняны, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Садовский Иван

Мать: не указана

Красняны, Мядельский район, Минская область
Военная служба
С 23.08.1944 по 21.10.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Место призыва: Мядельский РВК, Белорусская ССР, Вилейская обл., Мядельский р-н Дата призыва: 15.08.1944 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 14 зсп Дата прибытия: 31.08.1944 Место призыва: В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Гастеллово, Славский, Калининградская область
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