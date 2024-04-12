Садовский Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Садовский Иван
Военная служба
С 23.08.1944 по 21.10.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Место призыва: Мядельский РВК, Белорусская ССР, Вилейская обл., Мядельский р-н Дата призыва: 15.08.1944 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 14 зсп Дата прибытия: 31.08.1944 Место призыва: В... Показать все
Смерть
Неизвестно
Гастеллово, Славский, Калининградская область