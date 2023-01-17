Добрякова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Добряков (симаков) Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Рождение ребёнка
27.03.1816

Сын: Добряков (симаков) Никита Ефимов

Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Ефим Симиенов

Смерть
Неизвестно
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