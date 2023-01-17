Добрякова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Добряков (симаков) Степан Ефимов
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Добряков (симаков) Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Рождение ребёнка
27.03.1816
Сын: Добряков (симаков) Никита Ефимов
Отец ребёнка: Добряков Ефим Симиенов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно