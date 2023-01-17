Гусева (Дунова) Ирина Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1882 ст.
Отец: Дунов Семён Михайлович
Мать: Дунова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Муж: Гусев Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.
Дочь: Гусева Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Гусев Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Дочь: Гусева Анна Антоновна
Отец ребёнка: Гусев Антон Иванович
Смерть
Неизвестно