Гусева (Дунова) Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Дунова) Ирина Семёновна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1882 ст.

Отец: Дунов Семён Михайлович

Мать: Дунова Варвара Матвеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Муж: Гусев Антон Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Дочь: Гусева Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Гусев Антон Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Дочь: Гусева Анна Антоновна

Отец ребёнка: Гусев Антон Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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