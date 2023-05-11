Калмыков Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова (Ховалкина) Ольга Славовна

Рождение ребёнка
14.06.2016

Дочь: Калмыкова Карина Сергеевна

Мать ребёнка: Калмыкова (Ховалкина) Ольга Славовна

Рождение ребёнка
25.05.2019

Дочь: Калмыкова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Калмыкова (Ховалкина) Ольга Славовна

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