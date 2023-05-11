Калмыков Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.2016
Дочь: Калмыкова Карина Сергеевна
Мать ребёнка: Калмыкова (Ховалкина) Ольга Славовна
Рождение ребёнка
25.05.2019
Дочь: Калмыкова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Калмыкова (Ховалкина) Ольга Славовна