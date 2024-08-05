Шандривская (Никитина) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШандривская (Никитина) Юлия Александровна

Шандривская (Никитина) Юлия Александровна

Место рождения

с. Калинов, Самборский район, Львовской области

Дата рождения

24.06.1989

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1989

Отец: Никитин Александр Павлович

Мать: Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шандривский Мирослав

Рождение ребёнка
22.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шандривский Мирослав

Рождение ребёнка
29.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шандривский Мирослав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.