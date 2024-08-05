Шандривская (Никитина) Юлия Александровна
Место рожденияс. Калинов, Самборский район, Львовской области
Дата рождения24.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шандривский Мирослав
Рождение ребёнка
22.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шандривский Мирослав
Рождение ребёнка
29.05.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шандривский Мирослав