Касымов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Касымов Яков

Мать: (Касымова) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Касымова) Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Синько) Нина

Рождение ребёнка
07.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Касымова) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Касымова) Валентина

Смерть
Неизвестно

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