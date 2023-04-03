Касымов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Касымов Яков
Мать: (Касымова) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Касымова) Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Синько) Нина
Рождение ребёнка
07.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Касымова) Валентина
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Касымова) Валентина
Смерть
Неизвестно