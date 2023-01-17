Гладышева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гладышева Анастасия

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гладышев Алексанлр Андреевич

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Николай

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладышева Любовь

Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович

Шадриха, Порецкий район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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