Гладышева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гладышева Анастасия
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гладышев Алексанлр Андреевич
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Николай
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладышева Любовь
Отец ребёнка: Гладышев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно