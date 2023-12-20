Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Тарбеев Евдоким

Мать: (Вычагжанина) Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Иван

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сметанин Филип

Отец ребёнка: Сметанин Иван

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сметанин Епимах

Отец ребёнка: Сметанин Иван

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Сметанин Филип

Отец ребёнка: Сметанин Иван

Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сметанин Лука

Отец ребёнка: Сметанин Иван

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Сметанин) Неонила?? Сметанин/

Отец ребёнка: Сметанин Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.