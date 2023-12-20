Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Тарбеев Евдоким
Мать: (Вычагжанина) Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сметанин Иван
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сметанин Филип
Отец ребёнка: Сметанин Иван
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сметанин Епимах
Отец ребёнка: Сметанин Иван
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Сметанин Филип
Отец ребёнка: Сметанин Иван
Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сметанин Лука
Отец ребёнка: Сметанин Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Сметанин) Неонила?? Сметанин/
Отец ребёнка: Сметанин Иван
Смерть
Неизвестно