Бранюк Юхтым Бранюк Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бранюк Юхтым Бранюк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бранюк Андрей Бранюк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бранюк Антон Бранюк

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
17.07.1904

Сын: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Мать ребёнка: Ксения

Стрельники, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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