Бранюк Юхтым Бранюк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бранюк Андрей Бранюк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бранюк Антон Бранюк
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
17.07.1904
Сын: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович
Мать ребёнка: Ксения
Стрельники, Вінницька область
Смерть
Неизвестно