Погодин Миней Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1816
Отец: Погодин Иван Егорович
Бракосочетание
03.11.1835
Рождение ребёнка
04.01.1840
Дочь: Буняева Татьяна Минеевна
Мать ребёнка: Погодина Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
06.10.1843
Мать ребёнка: Погодина Ирина Гавриловна
Бракосочетание
12.01.1855
Рождение ребёнка
13.09.1858
Мать ребёнка: Погодина Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Ефимия Минеевна
Мать ребёнка: Погодина Дарья Стефановна
Смерть
Неизвестно