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Погодин Миней Иванович

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.11.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1816

Отец: Погодин Иван Егорович

Мать: Погодина Васса Неофитовна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1835

Жена: Погодина Ирина Гавриловна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1840

Дочь: Буняева Татьяна Минеевна

Мать ребёнка: Погодина Ирина Гавриловна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1843

Сын: Погодин Яков Минеевич

Мать ребёнка: Погодина Ирина Гавриловна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1855

Жена: Погодина Дарья Стефановна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Сын: Погодин Виктор Минеевич

Мать ребёнка: Погодина Дарья Стефановна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Ефимия Минеевна

Мать ребёнка: Погодина Дарья Стефановна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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