Котов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Котов Данил
Мать: Котова Арина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Котов Емельян
Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Котов Степан
Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно