Котов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Котов Данил

Мать: Котова Арина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Котов Емельян

Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Котов Степан

Мать ребёнка: Котова Прасковья Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Прасковья Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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