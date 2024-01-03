Волхонский Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета
Смерть
Неизвестно
Умерла после неудачного абрта