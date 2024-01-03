Волхонский Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонский Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1906

Отец: Волхонский (Алексахин) Яков Егоров

Мать: Волхонская (Алексахина) Екатерина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета

Смерть
Неизвестно
Умерла после неудачного абрта

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