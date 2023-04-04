Кулакова (Готлиб) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Готлиб) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Готлиб Яков

Мать: Готлиб (Дорфман (Гельфанд?)) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кулакова) Мария

Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Яков

Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Герт Петрович

Смерть
Неизвестно

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