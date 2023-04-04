Кулакова (Готлиб) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Готлиб Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кулакова) Мария
Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Яков
Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулаков Герт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно