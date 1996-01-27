Сергунина Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1939

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1939

Отец: Гусев Владимир Федорович

Мать: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Сын: Сергунин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Сергунин Виктор Серафимович

Рождение ребёнка
08.03.1966

Дочь: Вихлянцева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Сергунин Виктор Серафимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунин Виктор Серафимович

Смерть
27.01.1996
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