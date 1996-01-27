Сергунина Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1939
Дата смерти27.01.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1939
Отец: Гусев Владимир Федорович
Мать: Гусева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1962
Отец ребёнка: Сергунин Виктор Серафимович
Рождение ребёнка
08.03.1966
Дочь: Вихлянцева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Сергунин Виктор Серафимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1996