Пушкарева (Панарина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Панарина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.07.1933

Дата смерти

10.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1933

Отец: Панарин Михаил Егорович

Мать: Панарина Антанида Ивановна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1964

Сын: Пушкарев Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Петр Вениаминович

Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Михаил Вениаминович

Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Вениамин Михайлович

Смерть
10.02.?
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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