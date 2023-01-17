Пушкарева (Панарина) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.07.1933
Дата смерти10.02.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1933
Рождение ребёнка
1964
Сын: Пушкарев Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Петр Вениаминович
Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Михаил Вениаминович
Отец ребёнка: Пушкарев Вениамин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.?