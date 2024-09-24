Киселева (Андрющенко) Фекла Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Андрющенко Данил Максимович
Мать: Андрющенко Агафья
в Курской области, из анкеты на брата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич
Травное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1971