Киселева (Андрющенко) Фекла Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Андрющенко) Фекла Даниловна

Место рождения

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Андрющенко Данил Максимович

Мать: Андрющенко Агафья

Баклановка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
в Курской области, из анкеты на брата
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Илья Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Киселев Степан Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Алексеевич

Травное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1971

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