Чухин Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Афанасий Михайлович
Мать: Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чухин Виссарион Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чухин Ипполит Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чухина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно