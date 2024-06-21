Чухин Александр Афанасьевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чухин Александр Афанасьевич

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Афанасий Михайлович

Мать: Агриппина Васильевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чухин Виссарион Александрович

Мать ребёнка: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Чухин Ипполит Александрович

Мать ребёнка: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чухина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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