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Кокорин Алексей Максимов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кокорин Максим Федоров

Мать: Кокорина Ефимия Васильева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Александра Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1835

Жена: Кокорина Лукьяна Федорова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кокорина Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кокорин Семен Алексеев

Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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