Кокорин Алексей Максимов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кокорин Максим Федоров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Александра Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кокорина Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кокорина Лукьяна Федорова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 444об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно