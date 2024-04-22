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Кизилов Петр Иванович

Место рождения

Дубовка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Вычислено 1905

Жена: Кизилова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кизилов Павел Петрович

Мать ребёнка: Кизилова Мария Андреевна

Дубовка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Раскулачивание
1929
Раскулачен и сослан на 5 лет.
Арест
24.11.1938
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Осуждение
27.03.1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Осудивший орган: Красноярский краевой суд Статья: 58, п. 10 ч. 1, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: ИТЛ, 6 лет; Поражение в правах, 5 лет; Раскулачен, сослан на 5 лет; 6 лет ИТЛ и 5 лет лишения политически... Показать все
Реабилитация осужденного
28.12.1992
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Реабилитирующий орган: Прокуратура Красноярского края (КК)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизилова Анна Петровна

Мать ребёнка: Кизилова Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
пос. Боковой, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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