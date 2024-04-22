Кизилов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Вычислено 1905
Жена: Кизилова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Кизилова Мария Андреевна
Раскулачивание
1929
Раскулачен и сослан на 5 лет.
Арест
24.11.1938
Осуждение
27.03.1939
Осудивший орган: Красноярский краевой суд Статья: 58, п. 10 ч. 1, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: ИТЛ, 6 лет; Поражение в правах, 5 лет; Раскулачен, сослан на 5 лет; 6 лет ИТЛ и 5 лет лишения политически... Показать все
Реабилитация осужденного
28.12.1992
Реабилитирующий орган: Прокуратура Красноярского края (КК)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизилова Анна Петровна
Мать ребёнка: Кизилова Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
пос. Боковой, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно