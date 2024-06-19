Акимов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1944
Рождение ребёнка
24.11.1971
Сын: Акимов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1974
Дочь: Чижевская (Акимова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна
Назарово, город Назарово, Красноярский край