Акимов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Владимир Александрович

Акимов Владимир Александрович

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

07.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1944

Отец: Акимов Александр Дмитриевич

Мать: Нивиницина Нина Афонасьевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1971

Сын: Акимов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Чижевская (Акимова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Акимова (Сурначева) Валентина Федоровна

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.