Карев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарев Андрей Александрович

Карев Андрей Александрович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

27.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1977

Отец: Карев Александр Николаевич

Мать: Карева (Котова) Людмила Леонидовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фактическое место рождения город Омск.
Бракосочетание
30.06.2003

Жена: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
05.07.2011

Сын: Карев Ярослав Андреевич

Мать ребёнка: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
15.04.2015

Сын: Карев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.