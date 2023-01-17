Чанышева Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышева Венера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1975
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