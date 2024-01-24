Солопов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солопов Михаил
Рождение ребёнка
17.10.1959
Сын: Солопов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна
Скоковка, Баклановская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно