Солопов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солопов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1959

Сын: Солопов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна

Скоковка, Баклановская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Солопова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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