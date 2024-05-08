Северовостокова Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северовостокова Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

25.02.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северовостоков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Сатрапинская (Северовостокова) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 13.08.1844 ст.

Дочь: Веревина (Северовостокова) Конкордия Яковлевна

Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Северовостоков Аверкий Яковлевич

Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Альбокринова (Северовостокова) Аполлинария Яковлевна

Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич

Смерть
25.02.1883 ст.
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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