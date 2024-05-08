Северовостокова Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти25.02.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Сатрапинская (Северовостокова) Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 13.08.1844 ст.
Дочь: Веревина (Северовостокова) Конкордия Яковлевна
Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Северовостоков Аверкий Яковлевич
Отец ребёнка: Северовостоков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Смерть
25.02.1883 ст.
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан