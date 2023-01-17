Гавриков он же Абрамов Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гавриков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1893
Жена: Абрамова Пелагия
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Рождение ребёнка
06.08.1911
Сын: Гавриков Григорий
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Елисавета
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Коновалова Анна
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Место жительства
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параша
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганя
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Семен
Мать ребёнка: Абрамова Пелагия
Смерть
Неизвестно