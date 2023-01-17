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Гавриков он же Абрамов Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гавриков Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1893

Жена: Абрамова Пелагия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Рождение ребёнка
06.08.1911

Сын: Гавриков Григорий

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Коновалова Анна

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1915
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параша

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганя

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Семен

Мать ребёнка: Абрамова Пелагия

Смерть
Неизвестно
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