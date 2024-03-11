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Шкуренков Алексей Иванович
Шкуренков Алексей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1949
Пол
Мужской
Отец
Шкуренков Иван Алексеевич
1912 г.р.
Мать
Шкуренкова Анастасия Ивановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949
Отец:
Шкуренков Иван Алексеевич
Мать:
Шкуренкова Анастасия Ивановна
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