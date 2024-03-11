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Шкуренков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1949

Отец: Шкуренков Иван Алексеевич

Мать: Шкуренкова Анастасия Ивановна

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