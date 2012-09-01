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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1950

Дата смерти

01.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950

Отец: Регер Вальтер

Мать: ?

Смерть
01.09.2012
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