Чарушина (Щёкотова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарушина (Щёкотова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957

Отец: Щёкотов Василий Тимофеевич

Мать: Щёкотова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1979

Сын: Ручкин Филипп Романович

Отец ребёнка: Ручкин Роман Борисович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.12.1990

Дочь: Чарушина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Чарушин Георгий Николаевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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