Чарушина (Щёкотова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957
Отец: Щёкотов Василий Тимофеевич
Мать: Щёкотова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1979
Отец ребёнка: Ручкин Роман Борисович
Рождение ребёнка
16.12.1990
Дочь: Чарушина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Чарушин Георгий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург