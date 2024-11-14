Есаулова (Фёдорова) Людмила 08.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есаулова (Фёдорова) Людмила

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Место рождения

Муром, Владимирская область, Россия

Дата рождения

08.03.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959

Отец: не указан

Мать: (Фёдоров) Александр

Муром, Владимирская область, Россия
Место жительства родителей: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д. 75, кв. 2
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1979

Муж: Есаулов Анатолий

Муром, Владимирская область, Россия
| Запись акта о заключении брака № | 25 | от | 12.01.1979 г. | Место регистрации — | Отдел ЗАГС Исполнительного Комитета Муромского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской области | Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есаулов Анатолий

Муром
Рождение ребёнка
24.04.1984

Сын: Есаулов Владимир

Отец ребёнка: Есаулов Анатолий

Муром

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