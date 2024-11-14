Есаулова (Фёдорова) Людмила
Место рожденияМуром, Владимирская область, Россия
Дата рождения08.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959
Отец: не указан
Мать: (Фёдоров) Александр
Муром, Владимирская область, Россия
Место жительства родителей: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д. 75, кв. 2
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1979
Муж: Есаулов Анатолий
Муром, Владимирская область, Россия
| Запись акта о заключении брака № | 25 | от | 12.01.1979 г. | Место регистрации — | Отдел ЗАГС Исполнительного Комитета Муромского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской области | Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есаулов Анатолий
Муром
Рождение ребёнка
24.04.1984
Сын: Есаулов Владимир
Отец ребёнка: Есаулов Анатолий
Муром