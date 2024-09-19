Петров Иван Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петров Яков Иванович
Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна
Смерть
Неизвестно