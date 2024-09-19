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Петров Иван Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Петров Сильвестр Степанович

Мать: Петрова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Домника Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Петров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Петров Артем Иванович

Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Петров Платон Иванович

Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Яков Иванович

Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Иван Иванович

Мать ребёнка: Петрова Домника Климентьевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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