Зайцев Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Семен Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Мать: Матрена Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Алевтина Семеновна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Юрий Семенович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Альберт Семенович

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Речкин Виктор Семенович

Мать ребёнка: Речкина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Речкина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

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