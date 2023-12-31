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Романов Василий Юрьевич
Романов Василий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Романов Юрий Иванович
Мать
Романова (Грошева) Лидия Ивановна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Романов Юрий Иванович
Мать:
Романова Лидия Ивановна
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