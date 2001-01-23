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Игнатьев Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1951

Дата смерти

23.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1951

Отец: Игнатьев Андрей Степанович

Мать: Игнатьева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Иго) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1975

Дочь: Парфенова Инна Николаевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Иго) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1977

Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Игнатьева (Иго) Галина Николаевна

Смерть
23.01.2001

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