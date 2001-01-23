Игнатьев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1951
Дата смерти23.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1975
Дочь: Парфенова Инна Николаевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Иго) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1977
Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Игнатьева (Иго) Галина Николаевна
Смерть
23.01.2001