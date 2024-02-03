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Акулина Кононова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.06.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1806 ст.

Отец: Конон Андреев

Мать: Ирина Иванова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.11.1823 ст.

Муж: Анисим Артемьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.

Сын: Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.03.1834 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1836 ст.

Сын: Андрей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.

Дочь: Василиса Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.

Сын: Петр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Сын: Трофим Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.

Сын: Семен Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Дочь: Домника Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Артемьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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