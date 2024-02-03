Акулина Кононова
Место рождения
Дата рождения14.06.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1806 ст.
Отец: Конон Андреев
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
12.11.1823 ст.
Муж: Анисим Артемьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.
Сын: Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
15.03.1834 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
27.06.1836 ст.
Сын: Андрей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.
Дочь: Василиса Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
15.04.1841 ст.
Сын: Петр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.
Сын: Трофим Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
12.04.1843 ст.
Сын: Семен Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Дочь: Домника Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Артемьев
Смерть
Неизвестно