Чурилин Иван Макаров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Бракосочетание
31.10.1754 ст.
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1759 ст.
Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чурилин Гаврило Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
01.12.1769 ст.
Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1812