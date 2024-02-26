Чурилин Иван Макаров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Иван Макаров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Чурилин Макар Дорофеев (Ич)

Мать: Чурилина Авдотья (Евдокея) Тереньтьева (Вна)

Бракосочетание
31.10.1754 ст.

Жена: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1759 ст.

Сын: Чурилин Яким Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чурилин Гаврило Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
01.12.1769 ст.

Сын: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Чурилина Устинья Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1812
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