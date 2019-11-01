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Лимбергер Яков Иванович

Место рождения

Дрогобычская обл.

Дата рождения

01.11.1922

Дата смерти

13.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922

Отец: Лимбергер Иван

Мать: ?

Дрогобычская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Лимбергер Ростислав

Мать ребёнка: Лимбергер Надежда Ивановна

Коми АССР
Рождение ребёнка
19.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лимбергер Надежда Ивановна

п. Водный, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимбергер Надежда Ивановна

Смерть
13.06.1994
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