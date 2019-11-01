Лимбергер Яков Иванович
Место рожденияДрогобычская обл.
Дата рождения01.11.1922
Дата смерти13.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1922
Отец: Лимбергер Иван
Мать: ?
Дрогобычская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Лимбергер Ростислав
Мать ребёнка: Лимбергер Надежда Ивановна
Коми АССР
Рождение ребёнка
19.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лимбергер Надежда Ивановна
п. Водный, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1994