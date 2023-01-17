Амирханов Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмирханов Хусаин

Амирханов Хусаин

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.01.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1846 по 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.01.1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close