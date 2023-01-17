Амирханов Хусаин
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти17.01.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1846 по 1893
Место жительства
Неизвестно
Бухара, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.01.1893