Скутов Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1928
Дата смерти10.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928
Отец: Скутов Емельян Васильевич
Мать: Скутова Ульяна Леоновна
Рождение ребёнка
26.09.1955
Сын: Скутов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Скутова Нина Никитична
Витебск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова Нина Никитична
Смерть
10.05.2009
Похороны
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебская обл.