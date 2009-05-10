Скутов Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутов Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1928

Дата смерти

10.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928

Отец: Скутов Емельян Васильевич

Мать: Скутова Ульяна Леоновна

Рождение ребёнка
26.09.1955

Сын: Скутов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Скутова Нина Никитична

Витебск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Нина Никитична

Смерть
10.05.2009
Похороны
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебская обл.
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