Климантович Никита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климантович Никита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1998

Отец: Климантович Иван Александрович

Мать: не указана

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