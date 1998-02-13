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Климантович Никита Ивановна
Климантович Никита Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1998
Пол
Мужской
Отец
Климантович Иван Александрович
1976 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1998
Отец:
Климантович Иван Александрович
Мать: не указана
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