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Михаил Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Иоанн Леонтьев

Мать: Мария Никитина

Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Матвеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ушаков Александр Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Смерть
До 1839

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