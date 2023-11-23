Михаил Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиДо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Иоанн Леонтьев
Мать: Мария Никитина
Михаил Иоаннович (1760 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Иоанна Леонтьевича. Служил священником том же селе. Жена его Прасковья Матвеевна (1765-?)2 , дочь священника Матве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ушаков Александр Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Смерть
До 1839